Con una Eucaristía presidida por el Papa Francisco, ha comenzado este domingo en El Vaticano la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica, que hasta el próximo 27 de octubre reflexionará sobre nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral.

El Papa nos ha recordado en la homilía que la Iglesia no puede limitarse en modo alguno a una pastoral de “mantenimiento”, dirigida solo a los que ya conocen el Evangelio. El impulso misionero es una señal clara de una comunidad eclesial, porque la Iglesia siempre está en camino, siempre en salida, nunca cerrada en sí misma. Así, no con espíritu cobarde sino prudente, hemos de estar atentos, saber discernir, y ser sensibles a la novedad del espíritu para que no se apague el fuego de la misión.

El fuego de Dios no es devastador, sino calor que atrae y reúne en unidad. El fuego devorador, en cambio, se extiende cuando tratamos de sacar solo adelante las propias ideas y quemar lo diferente para uniformar todos y todo.

Por eso el Papa les ha pedido, especialmente a los obispos, que propongan sin imponer, que permanezcan siempre en el amor humilde, creyendo que el único modo para poseer de verdad la vida es perderla por amor, y que estén atentos para saber discernir los caminos que se necesitan hoy para seguir llevando la Buena Noticia a todo hombre y cultura. Anunciar el Evangelio es vivir el ofrecimiento, no sirven medias tintas, es testimoniar hasta el final. Y en este sentido, el Papa les ha solicitado que estén atentos a tantos hermanos que en la Amazonía llevan cruces pesadas y que esperan que los trabajos de los próximos días les lleven la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia.