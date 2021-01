Frente a una Ley injusta

La Asociación Médica Mundial se pronunció oficialmente contra la Eutanasia y el Suicidio Asistido en su última Asamblea Internacional celebrada en 2021. Al Gobierno de España, sin embargo, no le interesa la voz de los expertos. Estos, sin embargo, van a seguir pronunciándose y explicando a la ciudadanía qué es lo que tenemos entre manos con el tema de la eutanasia.

En Madrid, los Colegios Oficiales de Médicos, de Farmacéuticos, y de Odontólogos y Estomatólogos, han firmado una Declaración conjunta solicitando la retirada de la Ley, así como la tramitación en Madrid de una Ley de cuidados paliativos. A su juicio la Ley aprobada genera indefensión a los pacientes más vulnerables y a los profesionales sanitarios. Además es una excepción en Europa, puesto que la eutanasia solo es legal en los países del Benelux y no responde a las demandas reales de los pacientes y de sus familias. Denuncian que ha sido promulgada en situación de pandemia, sin diálogo y contra el criterio fundado del Comité de Bioética, máximo asesor del Gobierno en estos temas.

En una cuestión tan grave merece la pena resistir. Por eso, las entidades firmantes de la Declaración se comprometen a seguir luchando y promoviendo una Ley de cuidados paliativos. Y dan un paso más al pedir formalmente a la Comunidad de Madrid que no permita la aplicación de ley en su territorio. No se trata de insumisión, sino de no aplicar una ley que va contra los más elementales principios éticos y deontológicos.