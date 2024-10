Sin fecundidad no hay vida

El centro de análisis FUNCAS, parte de la obra social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, acaba de publicar su última “Nota de Coyuntura Social”. Dice FUNCAS que España registró en 2023 el mínimo histórico de su tasa de fecundidad: 1,12 hijos por mujer. Y no se trata solo de España, sino de Europa. Países como Lituania, o Austria no llegan al 1,25, mientras que Bélgica y Países Bajos rondarían el 1,45. En el Informe citado para el caso español se consigna una línea histórica de desplome que se inicia, más o menos, hacia 1977. Desde 1981 la tasa de fecundidad en España es inferior a la necesaria para el reemplazo generacional. ¿Qué sucede en Europa para que no se alcance en ninguno de sus países lo que los demógrafos llamas tasa de reemplazo? Ni los países con políticas de incentivos consiguen aumentar la tasa de fecundidad.

Son muchos quienes consideran que el problema de la baja natalidad se soluciona con la importación de mano de obra y el arraigo de familias procedentes de países menos favorecidos que son las permitirían el reemplazo generacional. Otros llegan a considerar que la concepción natural es egoísta. Los niños son vistos como un deseo más que como sujetos de una comunidad familiar sostenida en el compromiso, la identidad y la solidaridad intergeneracional. Las razones económicas, tan cacareadas como explicación definitiva, podrían no ser tan determinantes. El problema parece más de índole cultural y de valoración objetiva de la vida humana. La cuestión merece atención porque la especie humana parece estar perdiendo de vista que su conservación depende, sí o sí, de su fecundidad.