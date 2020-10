No existe un derecho a la eutanasia

El Comité de Bioética de España, organismo asesor del Estado, ha hecho público un interesante y extenso informe sobre la propuesta de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia del Gobierno de Pedro Sánchez. El Comité, compuesto por destacados científicos y juristas, deja claro de forma unánime que la finalidad del informe es ofrecer elementos éticos para la discusión de una cuestión sobre la que no existe un consenso social. Cree que la sociedad española debiera tener sobre esta materia un debate suficientemente informado, que no se ha dado pese a la trascendencia de lo que está en juego.

Después de una larga argumentación técnica concluye que existe una “falta de justificación, no solo ética y legal, sino también sanitaria y social, para crear un derecho a la eutanasia y/o auxilio al suicidio”. El Comité de Bioética no desconoce que todas las personas tienen derecho a no sufrir dolor, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Sin embargo existen otros recursos, como la sedación paliativa en algunos supuestos de sufrimiento existencial, que son más acordes con la dignidad de quien padece el sufrimiento.

Coincidiendo con la aparición de este Informe del Comité de Bioética, se ha hecho pública una declaración de más de un centenar de eminentes juristas espñaoles que piden que se retire esta iniciativa legislativa. Consideran que “envuelta en equívocas palabras y pulsiones emotivas circunstanciales, constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad”. Se podría decir más alto pero no más claro.