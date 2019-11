Como dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que le está pasando al gobierno de la Generalitat ante lo que ocurre en las calles de Cataluña. Por ejemplo, a la Consejera de Presidencia, Meritxell Budó, que ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre los altercados producidos a la entrada de los Premios Princesa de Girona. Según ella, no visto ninguna imagen en la que se registren agresiones. Una declaración que hay que relacionar con lo afirmado por la Delegación del Gobierno, según la cual la estancia de los Reyes y sus hijas en Barcelona transcurrió “con toda normalidad”.

Para conocer lo que ocurrió a la entrada del Palacio del Congresos de Cataluña no hace falta más que escuchar los testimonios de quienes fueron insultados, zarandeados y escupidos por una turba violenta que actuaba con total impunidad. Por ejemplo, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, o el secretario general de la Lliga Democrática, José Ramón Bosch. Resulta repugnante contemplar cómo se señala y se acosa al discrepante en una ciudad que vive en permanente sobresalto por la actuación incontrolada de los CDR, que no sólo no son denunciados, sino que son alentados por los responsables políticos de la Generalitat. Barcelona y Cataluña necesitan recuperar la paz civil, y para ello es necesario acabar ya con la violencia de quienes ocupan la calle, y asegurar el derecho de todas las personas. Como ha dicho asqueado el concejal Bou, hay gentes envenenadas que están destrozando Cataluña.