Escenarios post 23-J

Todos tenemos la sensación de que la campaña electoral se ha acabado y que le va a sobrar esta última semana. Hay cuatro escenarios posibles tras la jornada del 23-J. PP y Vox pueden sumar mayoría absoluta. Si Vox no exige entrar en el Gobierno y da sus votos a Feijóo, no habrá problema. Tampoco habrá problema si el PP acepta que Vox entre el Gobierno. Si el resultado es el mismo, pero Vox exige entrar en el Gobierno y el PP se niega en redondo, habrá bloqueo. Por último, si la suma del PP y Vox no da mayoría absoluta y la izquierda tampoco suma, también habrá bloqueo. De los cuatro escenarios posibles, dos conducen al bloqueo.

En el ámbito social solo hay un escenario tras las elecciones. Lo describe muy bien el sociólogo Víctor Pérez Díaz. Domina una forma de hacer política que hace difícil la conversación ciudadana, la aplicación del sentido común, el orden y la claridad de los argumentos. Los políticos dicen promover el bien común, pero dividen la sociedad y generan desconfianza. Algunos parecen empeñados en deshacer la comunidad política al destruir los vínculos con su polarización.

Hay mucho que reconstruir. Sobre todo, es necesario reconstruir el vínculo social. La sociedad civil tiene la urgente tarea de reeducar a las élites políticas. Para llevar a cabo esa tarea es necesario superar la idea de que son los partidos los únicos protagonistas de la prosperidad económica, de la calidad y la libertad educativa, del cuidado de los más débiles y la superación de las trincheras ideológicas. Los partidos tienen una labor importante, pero la sociedad civil es decisiva.