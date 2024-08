El escándalo del hambre

Según un informe que acaba de publicar a nivel internacional Manos Unidas, el año pasado un total de 733 millones de personas pasaron hambre en el mundo. A pesar de las promesas y de los grandes titulares, lo cierto es que el número de hambrientos sigue creciendo, que las desigualdades son cada vez mayores y que, de mantenerse la tendencia actual, en el año 2030, unos 582 millones de personas sufrirán desnutrición crónica, la mitad de ellas en África. Como ha señalado en numerosas ocasiones el Papa Francisco, el hambre en el mundo es un escándalo y un crimen contra los derechos humanos.



Para no quedarnos en el lamento estéril, Manos Unidas nos pone en la pista de acciones concretas que podemos llevar a cabo. Esta organización, que nació hace 65 años de la iniciativa de un grupo de mujeres de la Acción Católica, trabaja en la sensibilización entre nosotros y en la puesta en marcha de proyectos de ayuda al desarrollo en muchos lugares del mundo. Hay que seguir insistiendo y reclamando un alto grado de voluntad y compromiso políticos, que por desgracia, en muchas ocasiones, brillan por su ausencia.

La cifra del denominado informe SOFI, que conocemos cada verano, es demoledora y no debería dejar a nadie indiferente. El hecho de que una de cada once personas en el mundo pase hambre nos interpela y reclama a voces denuncia, acción y cambios en nuestros estilos de vida porque, independientemente de nuestra situación personal, nada de lo humano debe sernos ajeno y este auténtico drama que es el hambre, resulta particularmente lacerante.