ERC y Junts, matrimonio de conveniencia

Laura Borrás ya no es presidenta del Parlamento catalán. El cumplimiento estricto del Reglamento de la Cámara ha sido el causante. A Borrás le habían pedido que abandonara el cargo para no dañar a la institución, pero hizo oído sordos. Ella y sus compañeros de Junts han querido convertir un caso de corrupción en un caso político contra el independentismo. No lo han conseguido. Los miembros de la Mesa del Parlamento, ERC, PSC y la CUP, no se han sumado a las presiones de Junts. Borràs y su partido convocaron a sus bases para manifestarse a las puertas del Parlamento. Hubo pocos apoyos, pero muchos insultos contra las gentes de ERC, a quienes se ha acusado de traicionar la unidad del independentismo.

Junts y Esquerra son compañeros de Gobierno y pese a ser competidores políticos comparten ideario independentista. Esta semana, el caso Borràs, pero también las reuniones por la Mesa de Diálogo, han enfrentado a ambas fuerzas. El Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías es visto como una traición a la causa independentista y a la unilateralidad. El Expresidente Torra ha llegado a pedir la disolución del Gobierno. Aragonés, por su parte, aboga por seguir con el pacto, porque dice que Cataluña necesita estabilidad. No parece que la sangre vaya a llegar al río. Junts y ERC seguirán gobernando juntos. Después de las municipales, ya se verá.