La difícil tarea de ser periodista en México

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador no está siendo tranquila. El crimen organizado campa a sus anchas y los periodistas se han convertido en un objetivo prioritario. Desde el mes de enero han sido asesinados en México un total de diez periodistas. El último, Luis Enrique Ramírez, fue secuestrado el pasado miércoles y ayer se localizó su cadáver. Hace ya siete años este periodista había sido integrado en un plan especial de protección, pero no se ha podido evitar su asesinato. Como él mismo había denunciado, son muchos los periodistas que viven en situación de peligro inminente. Y a pesar de saberse, y a pesar de las presiones que López Obrador está recibiendo del Gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, el Gobierno de México no protege eficazmente a los periodistas.

Desde enero de 2000 hasta mayo de 2022, han sido asesinados un total de 154. La mayor parte de ellos son profesionales que ejercen su trabajo en medios locales y que denuncian la corrupción y las connivencias políticas y económicas del crimen organizado. Así lo constata la organización internacional “Artículo 19”. En México, apunta esta organización que trabaja por la libertad de expresión, el 40% de los asesinatos de periodistas son ordenados por alcaldes, jefes de policía, funcionarios públicos y hasta militares.

México se ha convertido en una de las peores zonas del mundo para ejercer el periodismo. Y, como consecuencia, en uno de los países en los que la libertad de expresión y el derecho a la información se ven más comprometidos.