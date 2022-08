Desestabilizar Europa

Europa está a las puertas de sufrir un nuevo envite. La minoría serbia de Kosovo siente como agravio las decisiones del Gobierno de Prístina al prohibir el uso de matrículas serbias. La respuesta ha sido bloquear las carreteras y levantar barricadas. La frontera entre Serbia y Kosovo se ha militarizado. Lo han hecho ambos Gobiernos con el despliegue de carros y aviones de combate.

La UE, consciente de la gravedad, convoca a través de su Representante de Política Exterior y Seguridad, una reunión en Bruselas para mediar entre las partes. La OTAN, presente en el terreno desde 1999, no ha dudado en hacer saber de manera oficial que si las tensiones aumentan, intervendrá para prohibir los bloqueos. También la Administración Biden ha tomado cartas en el asunto ante un riesgo que podría desestabilizar, aún más, la difícil situación que vive Europa.

Las guerras en la zona de los Balcanes que marcaron la Europa de los 90 no se cerraron debidamente. Las tensiones étnicas y las reivindicaciones nacionalistas siguen enquistadas. Albanos y Kosovares no han limado sus diferencias. Y la independencia de Kosovo proclamada en 2007 de manera unilateral es un escollo grave. Serbia no reconoce a Kosovo de la misma manera, aunque por razones distintas, que no lo ha hecho España. Tampoco lo hace Rusia, aliado tradicional de Serbia que, sin lugar a dudas, no es ajeno a las tensiones entre serbios y kosovares. De hecho, el Kremlin ya ha hecho saber que su respaldo a Serbia es total. La amenaza está servida. Si Kosovo no atiende las llamadas a la prudencia para evitar una escalada, las presiones serbias no se detienen y las fuerzas especiales para Kosovo intervienen, Rusia tendrá el escenario libre para intervenir. El paso siguiente es conocido. Se llama Guerra.