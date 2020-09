Desarrollo no es solo crecimiento

La segunda ola del coronavirus nos puede poner, de nuevo, ante el dilema de tener que elegir entre la seguridad sanitaria y la recuperación económica. Todo esto después de que el PIB cayera en el segundo trimestre más de un 18 por ciento. Nadie se atreve a hacer predicciones definitivas pero es posible que la recuperación plena no se produzca hasta después de 2022.

Habrá que tener cuenta en el futuro lo que aprendimos en la pasada crisis. Salimos, después de muchos esfuerzos, con un crecimiento robusto. Pero hemos descubierto que las estadísticas que miden el crecimiento económico no reflejan de forma adecuada el desarrollo personal y social. Si crece la economía pero los jóvenes no tienen oportunidades para tener un trabajo estable, si aumenta el PIB per no hay buena sanidad o la educación no es de calidad, y hay mucho abandono escolar, no hay verdadero desarrollo. Si las plantillas de los médicos, como hemos visto estos días, son insuficientes, algo va mal.

El desarrollo es un concepto más amplio que el crecimiento económico, e incluye también el capital social del que pueden disfrutar las personas. Capital social es integración, oportunidades para quien se esfuerza, relaciones sanas y muchas cosas más. El buen desarrollo necesita políticas de bienestar, pero equilibradas. Porque si las políticas de bienestar no fomentan el protagonismo y la responsabilidad personal generan pasividad.