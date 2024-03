El deber de proteger a las víctimas

Los homenajes a los terroristas no caben en Europa. El Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre esta cuestión en la propuesta de reforma de la Directiva de los Derechos de las Víctimas que ha sido aprobada por 70 votos a favor y solo 1 en contra. La reforma amplía la protección del derecho a la dignidad de las víctimas, mejora la protección de las víctimas de ciber-violencia, así como de los menores expuestos a delitos de violencia y explotación sexual.

Todas estas medidas están orientadas a evitar la revictimización y la acumulación del daño que soportan las víctimas de delitos graves.

Uno de los colectivos de víctimas cuyos derechos se han visto reconocidos en esta Directiva son las que han sufrido la violencia terrorista. Por primera vez en Europa, y gracias a la reforma aprobada hoy a propuesta de dos eurodiputados españoles, se incluirá en un texto legislativo que los estados de la Unión deben impedir o prohibir la celebración de actos públicos de glorificación o exaltación del terrorismo o delincuencia organizada. No se podrá rendir homenaje a quienes hayan sido declarados culpables de actos de terrorismo. En un Estado de Derecho las víctimas no tienen derecho a dictar sentencia ni a vigilar su cumplimiento. Pero sí tienen derecho a recuperarse y a recibir el reconocimiento que en justicia merecen. Y este pide que quien les provocó un daño injusto, deliberado e inmerecido no sea homenajeado como héroe o ciudadano ejemplar.