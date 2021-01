El cumpleaños más difícil de Don Juan Carlos

El Rey Emérito cumple hoy 83 años en una situación excepcional y en el que probablemente sea su cumpleaños más difícil. Forzado a abandonar La Zarzuela el pasado verano, don Juan Carlos reside ahora en Abu Dabi y ha mostrado a los más cercanos su deseo de volver a España.

Entendiendo las razones políticas que llevaron a marcar distancias y con los principios éticos que su propio hijo, el rey Felipe VI, dejó bien claros en el medido mensaje de Nochebuena, lo cierto es que resulta incomprensible que el Gobierno no mueva pieza para que la situación se resuelva cuanto antes y no se cause un mayor deterioro, tanto en lo personal como en lo institucional.

No se puede aplicar al Rey Emérito una vara de medir distinta a la de cualquier otro español, ni que recaiga sobre él una suerte de presunción de culpabilidad permanente. Quien ha sido Jefe del Estado durante más de 40 años y que tanto ha contribuido a que la concordia entre españoles haya sido posible, no merece un trato semejante.

Don Juan Carlos debe poder regresar a España sin que eso suponga que algunos grupos políticos, menos aún si están en el gobierno, emprendan una cacería. El Rey emérito está dispuesto a colaborar con la Justicia en lo que sea necesario, y no olvidemos que no ha sido objeto de ninguna imputación. El destierro de un ex Jefe de Estado en un hotel lejano, sin fecha ni perspectivas de regreso, parece tener que ver más con deseos de revancha ideológica que de justicia y es toda una anomalía en los modos de proceder de la cultura democrática occidental.