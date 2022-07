Cuba, a un año de las protestas

A un año de las protestas que pusieron contra las cuerdas al régimen castrista, la situación en Cuba no ha hecho más que empeorar. De hecho, los tímidos intentos de rememorar aquellas protestas cívicas se han tenido que hacer desde el exilio. Las enésimas promesas del gobierno cubano se han vuelto a quedar en agua de borrajas. El balance es desolador: mayor represión a todos los niveles, más exilio y mayor vergüenza internacional entre inauditos avales al régimen de algunos, y los silencios cómplices de otros. Dos de los últimos represaliados han sido el músico Maykel Osorbo Castillo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, miembros relevantes del colectivo disidente conocido como “Movimiento San Isidro”.

Es la política del terror contra todo el que ose levantar la voz contra el poder. No hay avances significativos en el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales, no hay reformas económicas, no hay plan de futuro. Cara al exterior los mensajes que se mandan son siempre de renovación y progreso, la nueva política de la administración Biden da algo de oxígeno al régimen, pero los únicos cambios en el aparato castrista consisten en que poco a poco va siendo copado por mandos más jóvenes, fieles al presidente Díaz Canel. Mientras, la isla sigue encallada, como si se hubiera detenido el tiempo, con los cubanos que no pueden salir, varados en la más absoluta miseria.