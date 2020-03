Crisis de refugiados

En la frontera de Grecia con Turquía aguardan 15.000 personas. Son refugiados. Turquía, después de participar activamente en la Guerra de Siria y provocar el exilio forzoso de miles de personas, les usa para presionar a la Unión Europea. Grecia, por su parte, les cierra las puertas y no duda en agredirles físicamente para evitar que crucen la frontera.

La situación ha provocado la convocatoria de una cumbre europea. A Turquía se le pide que frene a los refugiados según está establecido en el acuerdo con la Unión. Grecia, por su parte, está obligada a cumplir con las normas internacionales en materia de asilo y refugio. El derecho a controlar las fronteras no puede justificar el uso de medidas desproporcionadas. Mañana estas cuestiones serán abordadas de urgencia en la reunión entre los Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea porque la “cuestión griega” vuelve a poner sobre la mesa con carácter de urgencia un tema no resuelto sobre el que no caben grandes soluciones, sino medidas siempre parciales.

La cuestión de fondo es el origen de los refugiados que desde Siria, en su inmensa mayoría, llegan a Turquía para acceder a la Unión Europea. La guerra en Siria ha provocado y sigue provocando destrucción, muerte y exilio. Las cifras que la ONU aporta son un escándalo. La solución fue un pacto con Turquía del que Erdogan se aprovecha para presionar a Europa mientras interviene en territorio sirio prolongando la guerra y comprometiendo a la OTAN. La presión migratoria sobre Grecia es un problema urgente para la UE, pero también lo es la política imperialista de Erdogan.