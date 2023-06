Ángel Expósito ha desembarcado en Kiev con el equipo de La Linterna tras un año de la invasión de Ucrania. La experiencia que ha trasladado a los oyentes de COPE es difícil de asimilar para quienes conocen las guerras a través de los libros. Parece increíble que una población que padece asedio y que convive con la muerte y la destrucción no solo resista, sino que trate de vivir con normalidad. “Nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no podemos apretar el botón de la pausa a nuestras vidas”, explicaba una profesora de español en Kiev. La ciudad parece haber solucionado los problemas de los cortes de luz, lo que permite, mientras no se escuchan las alarmas, vivir como si la guerra no existiera.

El coraje que el pueblo ucraniano está demostrando es digno de reconocimiento. Una sociedad desarrollada y satisfecha como la europea no podía imaginar que una invasión militar tan terrible como la que Rusia ha desplegado podría alterar la vida de millones de europeos. Pero Ucrania resiste sin perder la esperanza. El Arzobispo Mayor de la Iglesia Greco Católica se lo ha explicado a Expósito. Ucrania lucha por su existencia consciente de los peligros que proceden de lo que sucede al otro lado, en Rusia. Y la Iglesia no ha dejado de velar un solo día por este pueblo. Los templos se han convertido en refugios, se reparte comida y abrigo y, lo más importante, se sigue predicando a Dios y celebrando la Eucaristía. El colofón del viaje de Cope a Ucrania ha sido la entrevista con el presidente Zelenski que vamos a ir conociendo. Nadie podrá negar que este hombre, que no estaba llamado a convertirse en héroe, ha encarnado las virtudes que nadie puede negarle hoy al pueblo de Ucrania.