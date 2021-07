Clima irrespirable

La Policía Nacional ha identificado a la persona que agredió a un enfermero en el Metro de Madrid, tras instarle el sanitario a que cumpliera la normativa y a que se pusiera la mascarilla. Por desgracia, y a la espera de la operación, todo parece indicar que el enfermero perderá, parcial o totalmente, la visión en el ojo.

Lo primero que hay que destacar es que la identificación del energúmeno ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Cada uno tiene la responsabilidad de contribuir a que este tipo de actos no vuelvan a suceder y para que, sobre los que ya han ocurrido, no se corra el velo del silencio y de la impunidad.

Por otra parte, es hora de terminar con una espiral de violencia verbal que hace irrespirable la vida pública. Cuando ocurren hechos tan graves como éste, lo último que necesitan las víctimas es agravar su dolor con la instrumentalización de su caso. Lo más relevante del agresor no es su nacionalidad, lo que no quiere decir que haya que ocultarla siempre, como tampoco lo es en los casos en los que los ciudadanos se comportan de forma ejemplar. Es necesario considerar a cada persona, única e irrepetible, y no tratar de meterla con calzador en las características que demagógicamente se presuponen a una clase social, a un sexo, a una raza, o una determinada nacionalidad.