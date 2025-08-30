Causas de la antipolítica

Durante este verano que llega a su fin hemos asistido a la mayor crisis de incendios forestales de los últimos lustros.

Una catástrofe que en la vida y en el imaginario de los españoles se suma a las de la Dana y la pandemia, junto a otros fenómenos climatológicos ocurridos durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

Patrones de actuación común ante estos sucesos han sido la falta de previsión, la tardanza en intervenir, la insuficiencia de las actuaciones técnicas, la refriega política y la ausencia de la más mínima autocrítica, en un contexto de conflicto institucional entre la administración central y las administraciones autonómicas, con una Europa que cada vez más se vuelve más crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta situación está generando no sólo una desafección de la ciudadanía hacia la política. También crea un especial atractivo hacia la antipolítica, que se convierte en alimento de formaciones populistas que enarbolan la bandera de una crítica por sistema al Estado, en particular al de las autonomías.

Diferenciar la incapacidad de gestión del actual gobierno de Pedro Sánchez, su falta de reflejos políticos y su deslealtad institucional permanente con los déficits del sistema, que los tiene y que tendrán que ser mejorados, implica un ejercicio de clarividencia y de buen hacer en la gestión de lo público.

Un ejercicio que debiera articular las futuras propuestas electorales en la perspectiva de un proyecto arraigado en la lealtad constitucional y en la capacidad de gestión técnica y no ideológica. Las diversas catástrofes que estamos padeciendo han cogido a España en el peor momento y con el peor Gobierno de su reciente historia democrática.