COPE
Podcasts
Línea editorial
Línea editorial

Causas de la antipolítica

Ya puedes leer y escuchar la línea editorial de este sábado 30 de agosto de 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).Isaac Buj / Europa Press29 JULIO 2025;REY;DESPACHO;PRESIDENTE;GOBIERNO;FELIPE;REY FELIPE;MARIVENT;PALACIO;MALLORCA;COMPARECENCIA;ATENCIÓN A LOS MEDIOS;29/7/2025

Isaac Buj

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

 Durante este verano que llega a su fin hemos asistido a la mayor crisis de incendios forestales de los últimos lustros. 

Una catástrofe que en la vida y en el imaginario de los españoles se suma a las de la Dana y la pandemia, junto a otros fenómenos climatológicos ocurridos durante los gobiernos de Pedro Sánchez. 

Patrones de actuación común ante estos sucesos han sido la falta de previsión, la tardanza en intervenir, la insuficiencia de las actuaciones técnicas, la refriega política y la ausencia de la más mínima autocrítica, en un contexto de conflicto institucional entre la administración central y las administraciones autonómicas, con una Europa que cada vez más se vuelve más crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Esta situación está generando no sólo una desafección de la ciudadanía hacia la política. También crea un especial atractivo hacia la antipolítica, que se convierte en alimento de formaciones populistas que enarbolan la bandera de una crítica por sistema al Estado, en particular al de las autonomías. 

Diferenciar la incapacidad de gestión del actual gobierno de Pedro Sánchez, su falta de reflejos políticos y su deslealtad institucional permanente con los déficits del sistema, que los tiene y que tendrán que ser mejorados, implica un ejercicio de clarividencia y de buen hacer en la gestión de lo público. 

Un ejercicio que debiera articular las futuras propuestas electorales en la perspectiva de un proyecto arraigado en la lealtad constitucional y en la capacidad de gestión técnica y no ideológica. Las diversas catástrofes que estamos padeciendo han cogido a España en el peor momento y con el peor Gobierno de su reciente historia democrática.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Programas

Los últimos audios

Último boletín

09:00H | 30 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking