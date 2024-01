La calle sigue en pie contra el Gobierno

Miles de personas han vuelto a salir este domingo a la calle para denunciar los chantajes a los que está cediendo el Gobierno de Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder. Centrados esta vez en mostrar al unísono el clamor existente contra la amnistía, más de cincuenta mil personas han mostrado su indignación cívicamente, en una manifestación que ha tenido lugar en Madrid, convocada por el Partido Popular. Como ha repetidoel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, España no está en venta, y si toca elegir entre amnistía y España, la elección de los españoles será y clara y rotunda. Ningún español, viva donde viva, piense lo que piense y vote lo que vote, merece la condena de la miseria política, económica y moral.



La de este domingo ha sido la cuarta manifestación convocada directamente por los populares, a las que se suman otras que, en el poco tiempo que va de legislatura, han inundado las calles de España de un sentir general contra el Ejecutivo. Sin duda hay que seguir dando la pacífica batalla en las instituciones, pero también en la calle,para que la delicada situación que atraviesa el país no caiga en el olvido, ni sea presa de las maniobras de distracción propagandista a las que el Gobierno nos tiene acostumbrados.

No podemos sucumbir al desánimo. Mantener la sana indignación democrática es un deber y lo es, sobre todo, para que cada vez que el Gobierno haga dejación de sus principios o nos intente vender asuntos tan surrealistas como que ahora la amnistía ayuda a la convivencia entre españoles, o que hay un terrorismo bueno y otro malo, quede retratado y vea que cada vez son menos los que aplauden sus tropelías.