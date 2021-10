Bildu está para resolver los problemas de Sánchez

Coincidiendo con el décimo aniversario del fin de la violencia terrorista de ETA, Arnaldo Otegi ha realizado una calculada declaración en la que ha manifestado su dolor por las víctimas de la banda, un dolor que, en sus propias palabras, nunca debiera haberse producido y que no debió haberse prolongado en el tiempo. Otegi ha vuelto a hablar de forma impersonal, como si las víctimas se hubieran producido como consecuencia de una catástrofe natural. No ha mostrado arrepentimiento alguno, y el partido que representa no ha colaborado lo más mínimo en el esclarecimiento de centenares de asesinatos de ETA que quedan por resolver. Tampoco ha parado los continuos homenajes a etarras que se siguen celebrando en el País Vasco.

Ambigüedad calculada una vez más, aunque sea bajo el manto del reconocimiento del dolor de las víctimas. Una clave son los 5 diputados de Bildu que Sánchez necesita para sacar adelante los Presupuestos, y la alegría mostrada por PSOE y Podemos ante lo que consideran un punto de inflexión. El PSOE no ha tenido empacho en elogiar a los de Otegi, e incluso en decir que Bildu es un partido que está para resolver los problemas de los ciudadanos. Lo que es tan cierto como triste es que el beneficio es mutuo. Desde hace tiempo, por pura conveniencia, Sánchez está para agradar a Bildu, y Bildu para dar solidez a la mayoría Frankenstein que sostiene a Pedro Sánchez.