Argelia, Libia y Sudán: nuevas fuentes de inquietud para Europa

Ocho años después de la “primavera árabe”, dos países que habían quedado al margen de aquel vendaval se encuentran bajo los efectos de otra ofensiva popular revolucionaria cuyos efectos han encendido las luces rojas de Europa. En la vecina Argelia no ha desaparecido la inquietud tras la forzada dimisión del presidente Buteflika, toda vez que el movimiento popular no parece satisfecho con los cambios anunciados por los viejos dirigentes que han ocupado el poder. Al mismo tiempo en Sudán, donde también el presidente islamista Omar el Bachir ha sido destituido por el Ejército tras masivas manifestaciones populares, no se despejan las incógnitas de una transición que los militares quieren aplazar al menos durante dos años.

A este panorama lleno de interrogantes se une el conflicto de la también cercana Libia. Desde hace días se desarrolla en torno a Trípoli una ofensiva del disidente mariscal Haftar contra el inestable Gobierno de coalición reconocido por la ONU. Entre dos fuegos se hallan millares de emigrantes subsaharianos, concentrados en precarios campos de detención en espera de dar el salto a Europa. La situación amenaza con una catástrofe humanitaria que exige ya una urgente intervención exterior. Estos tres países, cada uno con sus peculiaridades, se encuentran en espera de elecciones generales de un incierto resultado, que no deja de suscitar el temor de las instituciones europeas.