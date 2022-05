África a las puertas de una crisis alimentaria

La globalización no es un diseño ideológico, es un hecho. La interdependencia no ha hecho más que consolidarse desde mediados del siglo pasado hasta convertirse en un elemento determinante de las relaciones económicas a escala internacional. La pandemia de la Covid-19 no ha hecho más que evidenciarlo. La guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania debería acabar de convencer a los más escépticos.

La guerra ha trastocado la cadena internacional de producción y suministro de alimentos, lo que se ha sumado a los efectos de la pandemia. Algunas zonas del mundo están viviendo de manera dramática las consecuencias de ambos hechos. Varios países del continente africano golpeados por la sequía están abocados a sufrir dramáticas hambrunas. No hay reservas de grano en las familias, los conflictos internos de muchos países del Sahel dificultan el transporte de cereales, la dependencia de Rusia y Ucrania en Kenia o Burkina Fasso impide la compra de grano, y además han aumentado los precios.

Caritas Internacional advierte, en una campaña internacional en la que participa Caritas Española, de las terribles consecuencias. Naciones Unidas y las agencias internacionales pueden y deben tomar cartas en el asunto. Entre 15 y 16 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia necesitan asistencia alimentaria inmediata. África necesita ayuda de calidad, ayuda para fortalecer sus instituciones, reforzar sus capacidades y planes de inversión a medio y largo plazo. Es una voz de alarma que no debemos dejar de escuchar.