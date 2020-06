Afinar en la nueva normalidad

El Consejo de Ministros se ha vuelto a reunir este martes, por primera vez tras la superación del Estado de Alarma. Pero ante la reaparición de nuevos rebrotes del coronavirus, la vicepresidenta Calvo ha advertido que el Estado de Alarma se puede volver a establecer. Es lógico que el Gobierno quiera concienciar a los españoles: la libertad de movimientos y la nueva normalidad no significan, ni mucho menos, que se haya vencido al virus. De la responsabilidad de cada uno depende que la propagación se frene.

Pero otra cosa es que recurrir al Estado de Alarma por territorios. No es tan fácil. Las decisiones en este momento están en manos de las Comunidades Autónomas que no tienen competencias para prohibir la libertad de circulación por comarcas. El Gobierno no ha dotado a la nueva normalidad de fórmulas jurídicas para restringir la movilidad de los ciudadanos. Habría que recurrir a un Estado de Alarma general, lo que es desproporcionado.

Salvo que las cosas cambien mucho, vamos a convivir con el virus durante meses y es necesario que no se vuelva a producir la improvisación sanitaria y jurídica que hemos vivido en los últimos cien días. Los test siguen siendo necesarios para hacer una correcta trazabilidad de los nuevos casos. El sistema sanitario debe estar preparado para nuevas eventualidades. Hay que anticiparse también con reformas jurídicas para no utilizar medidas excepcionales que limitan la libertad de todos.