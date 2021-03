Un accidente que es un aviso

El Ever Given ya ha sido desencallado. El accidente de uno de los barcos más grandes del mundo, con capacidad para transportar 20.000 contenedores, nos ha ayudo a comprender la relación entre espacio y tiempo en la era de la globalización. Al quedarse cruzado en el Canal de Suez, provocando pérdidas de 9.600 millones de euros diarios por impedir el tráfico marítimo, nos ha hecho caer en la cuenta de cómo funciona la cadena de suministros mundial.

El modelo de producción industrial “just in time” ha reducido considerablemente los costes de almacenaje de los componentes en sectores como el automóvil, la venta al por menor o las farmacéuticas. Las piezas o los componentes para cada producto llegan a la fábrica desde cualquier rincón del planeta, justo en el momento en que se necesita. El sistema funciona si los canales de transporte están perfectamente engrasados y si el consumo sigue patrones de conducta más o menos constantes. Hay quien ha querido ver en el accidente del Ever Geven un nuevo aviso de una globalización poco respetuosa, en este caso con la anchura del Canal de Suez, es decir con los límites que impone la realidad. Si sacamos a los murciélagos de su hábitat natural, y si invadimos el espacio de la vida salvaje, eso puede tener consecuencias no deseadas. Y si para maximizar el beneficio construimos barcos demasiado grandes, en cualquier momento pueden quedarse atravesados con consecuencias incalculables.