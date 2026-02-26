Yolanda Díaz confirma el final de su liderazgo

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.

Lo ha comunicado a través de una carta y un vídeo que certifican lo que ya casi parecía un hecho. Cuatro días después de que IU, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar presentaran sin contar con ella el proyecto del que nacerá una futura coalición electoral, Díaz ha decidido dar un paso a un lado. En junio de 2024 ya abandonó la dirección de Sumar tras los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas. Aquella renuncia marcó de forma casi definitiva un futuro que se había demostrado menguante desde los comicios del 23J. Desde entonces, el rendimiento en las urnas no ha dejado de empeorar y el perfil de la vicepresidenta ha dejado de ser un activo para su espacio ideológico.

Yolanda Díaz es ministra de Trabajo desde 2021. Aunque ha logrado avances como la reforma laboral y el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional, su liderazgo ha sido ampliamente cuestionado. Crisis internas, como la provocada por las acusaciones de acoso contra Íñigo Errejón, o la salida de Podemos de la coalición, han marcado su trayectoria.

Sin embargo, es probable que su cercanía con Pedro Sánchez y su escasa capacidad para fiscalizar al socio mayoritario del Ejecutivo hayan terminado por sacrificar su popularidad. A pesar de la forma del anuncio, no se trata tanto de una renuncia como de la constatación de una pérdida de liderazgo que su propio espacio había dado por amortizado desde hace tiempo.