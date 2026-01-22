COPE
Podcasts
Línea editorial
Línea editorial

Las víctimas merecen transparencia y verdad

"El accidente de Adamuz constituye ya una tragedia tan dolorosa como imborrable"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), durante la rueda de prensa junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (d), y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (i)
00:00
Descargar

Escucha la línea editorial de la mañana del jueves 22 de enero de 2026

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura1:42 min escucha

Descargar

El accidente de Adamuz constituye ya una tragedia tan dolorosa como imborrable. La cifra de muertos, todavía provisional, y el elevado número de heridos nos obligan a recordar que son las víctimas y sus familias quienes deben ocupar el centro del discurso político y mediático. Es imperativo brindarles toda la atención posible e intentar mitigar, en la medida de lo posible, las consecuencias de un suceso que quedará para siempre como una de las páginas más terribles de las últimas décadas. La atención y el acompañamiento a las víctimas exigen, al mismo tiempo, una respuesta por parte de nuestras autoridades. En estos momentos hay investigaciones en curso y resulta imprescindible extremar la prudencia a la hora de imputar responsabilidades.

Lo que sí cabe exigir es una transparencia total, tanto en las investigaciones como en la gestión de la información. Que Adif haya rebajado por dos veces la velocidad máxima en el tramo entre Madrid y Barcelona, o que el ministro Puente minimice las reivindicaciones de los maquinistas, son hechos que añaden incertidumbre a un escenario muy complejo. En esta ocasión no pueden concurrir intereses partidistas, ni mucho menos personales, en la gestión de una tragedia cuya explicación requiere prudencia, pero también una obligada transparencia y una pronta rendición de cuentas. La dignidad de las víctimas y su memoria así lo exigen.

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking