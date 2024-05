Una emoción política

Javier Lambán, expresidente de Aragón, senador y secretario general del PSOE aragonés, ha actuado conforme a su conciencia ética y a sus convicciones políticas al no acudir a la sesión del Senado en la que ayer se sometió a votación la Ley de Amnistía. No compareció, ha explicado en carta el senador Lambán, para no prestar apoyo “por activa o por pasiva” a una Ley de amnistía que “vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley; pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y, en última instancia, socava la autoridad moral y política del Estado".