Solo los ucranianos se enfrentan a Putin

Hay pueblos cuya existencia se ha aquilatado en el sufrimiento. El ucraniano es uno de ellos. La historia de Ucrania en el último siglo se ha visto marcada por la muerte de 4 millones de personas a causa de la hambruna, fruto de las políticas de Stalin, la invasión nazi y el accidente de Chernóbil.

En 1991, Ucrania decidió independizarse de la Unión Soviética, con todo lo que eso implica. Pero la Rusia actual, con su delirio imperialista, no está dispuesta a aceptarlo. Lo ha demostrado durante buena parte de este siglo XXI. Y su apuesta es de tal intensidad que, si ayer Stalin mató de hambre a los ucranianos, Putin está resuelto a matarlos de frío. El próximo día 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde que Putin ordenó la invasión de Ucrania.

El coraje del pueblo ucraniano está fuera de toda duda, pero las circunstancias son dramáticas. Rusia bombardea infraestructuras energéticas para someter a los civiles a condiciones crueles y despiadadas. Sin agua, ni calefacción, ni luz eléctrica, los ucranianos comen y se calientan en carpas de emergencia habilitadas para soportar las inhumanas condiciones de vida a las que Putin les somete para doblegar su resistencia.

Y mientras los ucranianos resisten de manera heroica, Trump y Putin escenifican una política de salón a la que la Unión Europea asiste un tanto desorientada. Solo los ucranianos parecen tener el coraje y la determinación suficiente para enfrentarse al déspota que habita en el Kremlin.