Las trampas de Sánchez

El Gobierno fracasa en sede parlamentaria. Falto de apoyos como está no ha conseguido que el decreto ómnibus salga adelante. La táctica de mezclar asuntos de relevancia diversa bajo la forma de un real decreto ley que no debe ser discutido en el Parlamento no le ha salido bien. Ya le pasó lo mismo hace un año, y parece que no aprende.

Tampoco en esta ocasión ha funcionado el trágala, a pesar de que había consenso para subir las pensiones de jubilación. Por eso, entre otras cosas, los grupos parlamentarios del PP, Vox, Junts y UPN han dicho no a la mezcolanza que el Gobierno había cocinado. El fin, o uno de los fines del decreto presentado, no justifica los medios. Adulterar la función deliberativa del Parlamento y legislar con instrumentos excepcionales es, además, una estrategia peligrosa y dañina.

El Gobierno no solo está en una posición difícil, sino que desprecia los acuerdos mayoritarios y estables que se consiguen a base de una discusión parlamentaria basada en la transacción y el acuerdo. Lo que Sánchez busca son las componendas a base de cesiones parciales que satisfacen intereses particulares. Durante meses ha desplazado a Podemos en favor de Sumar. Ahora vuelve a seducir a los de Belarra, una vez que ya ha cedido a las presiones de Junts para que se transfieran a la Generalitat las competencias de inmigración. Todo sea para que Sánchez se mantenga en La Moncloa, y sus socios sigan explotando su debilidad y su falta de escrúpulos.