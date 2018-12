Theresa May, a la desesperada

Tiempo de lectura: 1



El mandato de Theresa May está siendo agónico a causa del Brexit y de quienes dentro de su partido cometieron la enorme irresponsabilidad de favorecer la convocatoria de un referéndum del que probablemente hoy se arrepienten todos. Pero desgraciadamente para May, ella no puede arrojar la toalla cuando se trata de los intereses del Reino Unido. Por eso acude a Bruselas en busca de ayuda.

Una vez a salvo de la cuestión de confianza que le plantearon ayer los suyos en la Cámara de los Comunes, hay que desbloquear la situación para que el acuerdo de noviembre de 2017 se cumpla. De fondo están las relaciones entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, la pertenencia a la Unión Aduanera, la factura final que Gran Bretaña deberá pagar y un Acuerdo Comercial con la Unión que habrá que pactar más adelante. Europa es clara al respecto: “No habrá renegociación”. Lo que no significa que no se intente ofrecer a May una cobertura para proceder a la ratificación definitiva del acuerdo. El Consejo Europeo tiene la última palabra. Mientras tanto, y a la espera de conocer la decisión final, está claro que todos los miembros de la UE, y especialmente los anti europeístas, deben aprender del Brexit.

Los diplomáticos harán su trabajo y negociarán lo que se pueda en beneficio de los derechos de los ciudadanos europeos, pero los pactos se cumplen y los tratados se obedecen. Sobre todo cuando, como está sucediendo en el caso del Brexit, el referéndum ha acabado ya con los mismos que lo convocaron.