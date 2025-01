Tensión máxima en Venezuela

La tensión es máxima en Venezuela en la cuenta atrás para el viernes 10 de enero, día previsto para la autoinvestidura de Nicolás Maduro. La oposición ha convocado en la víspera una jornada de protestas masivas contra el fraude electoral que intenta perpetrar el régimen, desafiando las amenazas de represión violenta. Tampoco se arredra el ganador de las presidenciales de julio, Edmundo González, quien anuncia que estará el día 10 en Venezuela para exigir que se cumpla la voluntad del pueblo. Llegará después de una gira por varios países del continente, con amplio apoyo de la comunidad internacional, incluido el reconocimiento como presidente electo por parte de EE.UU. y el Parlamento Europeo. Países como Brasil y España han evitado hasta ahora dar ese paso con el objetivo de mantener la interlocución con el chavismo. No parece la estrategia más razonable después de múltiples intentos de mediación fallidos en los que el régimen solo buscó ganar tiempo. Con todo, las diferencias de estrategia no deben opacar la unanimidad de las democracias al señalar que en Caracas hay instalado un gobierno ilegítimo. Y esto es un mérito de la oposición venezolana. En primer lugar, por no haber sucumbido a los intentos de dividirla. Y en segundo lugar, por haber sido capaz de documentar de forma exhaustiva el fraude electoral de julio. Ahora le toca a la comunidad internacional estar a la altura y superar sus diferencias. Hay esperanzas. En un mundo polarizado, Venezuela reúne condiciones que bien podrían propiciar una acción concertada entre la UE, la Administración Trump y las democracias latinoamericanas.