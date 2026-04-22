Sin sustento legal ni moral

La presentación por parte de VOX de una moción en el Congreso sobre la denominada “Prioridad nacional” no es un buen comienzo de colaboración leal tras el celebrado acuerdo para la investidura de María Guardiola en Extremadura.

El concepto, sinuoso y ambiguo a la vista de las diversas interpretaciones que ofrece, ya se percibe como una bomba de relojería, y no solo para la política extremeña.

Los populares insisten en que se refiere al “arraigo” necesario para acceder a diversas ayudas públicas, y proclaman que todo se hará dentro de la ley. VOX sabe que, efectivamente, las leyes vigentes hacen imposible desarrollar la “prioridad nacional” como ellos la entienden, y por eso tratan de comprometer al PP a un futuro cambio legislativo que allane el camino.

Para empezar, le fuerzan a tomar postura en el Congreso, mientras la mayoría gubernamental se frota las manos con este inesperado regalo.

Más allá de las tácticas electorales, a los ciudadanos nos interesa la claridad en este asunto, y el PP hará bien en precisar su postura sin juegos de palabras. Que el arraigo en un territorio sea un criterio a la hora de percibir ayudas públicas tiene toda la lógica, pero eso no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento de las personas.

Es necesaria una política migratoria ordenada y razonable, y criterios claros en la administración de las ayudas públicas. Nada de eso tiene que ver con una discriminación por razón de nacimiento que no encuentra sustento legal ni moral.