El Supremo considera la amnistía claramente inconstitucional

El Tribunal Supremo ha recurrido la Ley Orgánica de Amnistía. Sus argumentos jurídicos ponen en evidencia el daño que la citada ley inflige a la igualdad entre españoles, al tiempo que denuncia que la naturaleza de lo sucedido en octubre de 2017 fue un golpe de Estado en toda regla. El Tribunal Supremo no pretende juzgar las ideas políticas de los implicados ni exige que los encausados pidan perdón por lo que hicieron, pero sí recuerda que en el ánimo de estos está volver a hacer lo mismo que hicieron. Siendo así, ¿en qué medida la Ley de Amnistía es realmente útil? A los beneficiados por la Ley no se les pide compromiso alguno con el marco constitucional ni se les impone condición alguna. A esto se suma que la Ley de Amnistía ha sido aprobada por las mismas personas a las que beneficia, lo que no solo supone un trato de favor del que carecen otros ciudadanos, sino que sus votos eran absolutamente necesarios para que la Ley saliera adelante.