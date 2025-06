Socialistas que piden la dimisión de Sánchez

Exministros y excargos relevantes históricos del Partido Socialista piden mediante una carta abierta que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, presente su dimisión. La carta está firmada por 38 personas entre las que destacan los exsecretarios Nicolás Redondo y Tomás Goméz, el ex presidente del Senado, Juan José Laborda, el exministro César Antonio Molina y el exalcalde Francisco Vázquez. Son varias las cuestiones sobre las que inciden los 38 firmantes de la carta, más allá de los escándalos de corrupción que día a día salpican la vida política española. Sánchez, contra lo dispuesto en la Constitución, prorroga una y otra vez los presupuestos generales del Estado, incumple el programa electoral del PSOE, es incapaz de liderar una agenda propia y autónoma de Gobierno, ignora deliberadamente al Parlamento y trabaja para minar la independencia de los poderes del Estado en favor del Ejecutivo. Los firmantes no olvidan la falta de transparencia en la negociación y tramitación de la Ley de Amnistía. No parece que el presidente vaya a escuchar a los históricos líderes del PSOE, pero lo que piden es, sencillamente, el funcionamiento normal de los procesos institucionalmente previstos. A la dimisión le sucedería el nombramiento de una gestora y la convocatoria de un Congreso extraordinario. Sánchez, es sabido, prefiere gobernar de manera personalísima y sin subordinación alguna a los procedimientos establecidos. A él lo que le va es la excepcionalidad que bordea la arbitrariedad. Por eso, y porque necesita protegerse, parece dispuesto a perpetuarse hasta la extenuación del sistema que ha puesto a su entero servicio.