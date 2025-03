Sánchez, el coche y la gasolina

El tres veces ministro Félix Bolaños afirma que los Presupuestos Generales del Estado vigentes en España son excepcionales. Y no porque hayan sido prorrogados, sino porque su impacto en la economía real demuestra que son, casi, casi, perfectos. El crecimiento económico en España, dice Bolaños, “cuadriplica el de la UE”. Tanto que el presidente Sánchez afirma que la imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos no le va a afectar en lo más mínimo.

Atrás quedan los días en los que Pedro Sánchez se atrevía a aleccionar al entonces presidente Mariano Rajoy. Este, decía Sánchez hace cinco años, eludía sus responsabilidades ante las instituciones y ante el pueblo español al llegar al cierre del primer trimestre de 2018 sin unos Presupuestos aprobados. La verdad es que el día 27 de marzo de 2018, el Consejo de ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sánchez no podrá hacer lo mismo. La cosa no está madura, pero eso no le importa. Y eso que le dijo a Rajoy que “un Gobierno sin presupuestos no sirve para nada, es como un coche sin gasolina”. Y le exigió que, en caso de no lograrlo, convocara a elecciones “para dar paso a una mayoría alternativa que pueda gobernar España”.

Se ve que Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión, y no tiene intención de dar la palabra a los españoles. Mientras, tirará de manual y se dedicará a resistir.