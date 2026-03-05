El riesgo de un mundo en llamas

La advertencia del Papa León XIV sobre el “abismo irreparable” ante el que sitúa el mundo tras desencadenarse la guerra en Irán demanda una reflexión sobre la justificación moral y legal de esta intervención y los cambios que se están produciendo en las relaciones internacionales.

De experiencias pasadas, como la intervención en Irak, se deduce que una operación militar unilateral y preventiva puede generar mayores males que los que pretende reparar. La primera forma de construir con paciencia la paz y la seguridad debe ser la diplomacia, pero hoy se está sustituyendo la diplomacia del diálogo por la diplomacia de la guerra. El recurso a la fuerza debe ser la última instancia una vez que se han agotado todos los medios de diálogo político y diplomático. Como ha señalado el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, la utilización de la fuerza se legitima “tras evaluar cuidadosamente los límites de la necesidad y la proporcionalidad, sobre la base de verificaciones rigurosas y motivaciones fundadas, y siempre en el marco de una gobernanza multilateral”.

El cardenal ha reconocido que la comunidad internacional tiene que actuar ante la represión de los derechos y las libertades por parte de un régimen, en este caso el iraní, pero se ha preguntado si la solución puede llegar mediante el lanzamiento de misiles y bombas. Y ha añadido que, si se reconociera a los Estados el derecho a la "guerra preventiva", según criterios propios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de verse envuelto en llamas.