El riesgo de depender de China

La guerra desatada por los aranceles de Trump ha impugnado las reglas que regían el comercio mundial y las alianzas tradicionales. En el caso de la Unión Europea, la situación exige plantear soluciones ejecutivas manteniendo la prudencia estratégica y la unidad comunitaria. La tentación de recurrir a China puede ser grande, pero no está exenta de peligros que podrían ser determinantes a largo plazo. China es un mercado asimétrico respecto a Europa. Su tamaño, su capacidad de producción y su planificación económica pueden generar riesgos difíciles de prever. En una economía global que regresa al proteccionismo, la Unión Europea debe vigilar cuidadosamente sus relaciones de dependencia. China no solo es una mano demasiado fuerte, sino que también es un actor que juega con reglas diferentes, cuando no contrarias, a los valores fundamentales de la Unión. Por otro lado, sus intereses internacionales, cercanos a Rusia o Irán y cada vez más determinantes en África, chocan de manera evidente con los equilibrios que favorecen los valores europeos.

La bonanza económica es solo uno de los patrimonios esenciales que debe proteger Europa. La defensa de los derechos fundamentales, como los laborales, debe ser una exigencia específica al establecer alianzas. Si Europa se conforma con ser una mera alianza de intereses comerciales y económicos, estaría impugnando las raíces morales y culturales que la hicieron posible. La insólita posición de Estados Unidos nos obliga a fijar una nueva postura, pero en ningún caso deberíamos rendirnos a una estrategia desesperada que pueda socavar los valores que nos hacen reconocibles.