Rebelión en los trenes

Este martes ha tenido lugar una masiva concentración frente al Ministerio de Transportes para dar visibilidad a la situación que están padeciendo los trabajadores ferroviarios. La manifestación ha sido convocada por los sindicatos de RENFE y ADIF para mostrar el malestar creciente de sus plantillas ante los problemas que arrastra el sistema ferroviario en España, agravados tras los accidentes de Adamuz y Rodalíes. Lo que hace tiempo venía siendo un clamor ha tomado ahora forma de protesta concreta para denunciar que la presión sobre la infraestructura ha aumentado al tiempo que padecen una falta de personal y de medios técnicos muy preocupantes. Se ha vivido de las rentas y se ha presumido, hasta hace prácticamente unos días, por parte del ministro Puente, de que el tren en España pasa por su mejor momento y de que, en la Alta Velocidad, somos un espejo para el mundo. El problema, más allá de la imprudencia y de la falta de atención a las denuncias que se trasluce en declaraciones como esa, es que ahora se pone blanco sobre negro que la inversión, la planificación y el mantenimiento han sido insuficientes.

En coherencia con el despropósito que padecen muy de cerca, los trabajadores del sector piden la dimisión de Óscar Puente y mantienen la llamada a la huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Todo lo que no sea tomar en serio de una vez las denuncias de quienes mejor conocen la dimensión del problema, será faltar al respeto a los trabajadores y seguir poniendo en serio riesgo la seguridad de miles de españoles que a diario tienen que coger el tren.