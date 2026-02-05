A las crónicas deficiencias de nuestro sistema de empleo se ha sumado el incremento de bajas laborales por incapacidad temporal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en un reciente informe de una “deficiencia estructural” en la gestión de este fenómeno.

Entre 2017 y 2024 las bajas se han disparado un 60 por ciento y han incrementado la duración media, con lo que se ha triplicado el gasto. Son varios los factores que inciden en esta situación: las normas aprobadas por el Gobierno de Sánchez desde 2018, la saturación de las listas de espera en la Seguridad Social y la falta de supervisión y seguimiento de las bajas, así como factores culturales de este momento. Este fenómeno resulta especialmente relevante en el empleo público.

Pese a la actitud triunfalista del Gobierno en todo lo que tiene que ver con el empleo, el problema del absentismo laboral se suma a otros que se han cronificado en nuestro sistema y que aparecen de forma recurrente en las informaciones mensuales del paro. Sorprende que España sea, dentro de la Unión Europea, uno de los países que más ha crecido en número de personas ocupadas, pero la diferencia en horas trabajadas reales sea menor por el absentismo.

La creación de empleo se mantiene en ciclos cortos, con una temporalidad elevada en sectores como el turismo, el comercio y la agricultura. El mercado está lastrado por la precariedad y la tasa de actividad y productividad permanece estancada. Esto hace que cuatro de cada diez españoles no lleguen a fin de mes, y cinco de cada diez padezcan una peor situación económica que hace ocho años.