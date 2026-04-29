El PNV recalcula la ruta

Los socialistas vascos han recurrido a una expresión gráfica que ha provocado la irritación del PNV. Representar en forma de meme a Aitor Esteban tirándose a una piscina mientras está siendo aplaudido por los suyos es un recurso burdo, pero la reacción de los nacionalistas tiene otras claves. Mañana el PNV no acudirá a la reunión prevista en Bilbao con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y el líder del PSE, del mismo modo que parece que Aitor Esteban tampoco acudirá a La Moncloa.

Lo que está de fondo es la renovación del Estatuto vasco, aunque no solo. Esteban, quizás excesivamente confiado, ha alardeado públicamente en una entrevista radiofónica del avance de las negociaciones en materia estatutaria. Los del PNV necesitan demostrar que su empuje en esta materia supera al de Bildu, con quien mantienen una cerrada pugna electoral.

La pregunta es qué va a pasar a partir de ahora. Lo cierto es que el PNV no se ha inmutado ante ninguno de los casos de corrupción que afectan al Gobierno, ni ante sus desplantes al parlamento o la falta de presupuestos Hoy se indigna por un meme, pero, en realidad, se trata de tensar la cuerda.

El PNV conoce la debilidad extrema de Sánchez y las grietas evidentes de su mayoría Frankenstein, y les está haciendo la cuenta: si quiere su apoyo parlamentario, tendrá que apoyar el nuevo Estatuto. En todo caso, deben pensar los nacionalistas, la legislatura amenaza ruina, y conviene ir buscando un sitio al sol.