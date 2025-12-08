El plan de paz no avanza en Gaza

Los problemas de la Franja están muy lejos de haberse solucionado desde el alto el fuego. El proceso de paz avanza muy lentamente y con creciente dificultad. Los combates continúan.

Después de dos años de guerra, el apoyo en Gaza a Hamás ha descendido, pero es necesario que Israel y Estados Unidos den pasos para crear una autoridad civil creíble, en la que participen palestinos, que garantice la seguridad y la reconstrucción. El problema es que la opinión pública de Israel es partidaria de que su ejército se mantenga controlando la llamada “Línea Amarilla” que separa a Israel de Gaza. Esto supone, de hecho, continuar con la ocupación.

Para hacer efectivo el desarme de Hamás es necesario crear la Fuerza de Estabilización Internacional. No está claro si su misión es la protección humanitaria o si debe tener tareas de seguridad y colaborar con el ejército de Israel. Tel Aviv no quiere que se cuente con soldados turcos. Y ese rechazo puede desanimar a Arabia Saudí, Azerbaiyán, Pakistán e Indonesia.

En esta situación se corre el riesgo de que el alto el fuego congele un status quo, que como ya sucedió en su momento con los Acuerdos de Oslo, no sea una guerra abierta, pero tampoco una paz eficaz. Solo Estados Unidos tiene la fuerza para terminar lo que ha empezado.