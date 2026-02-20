La perspectiva integradora de la Iglesia

En el contexto de la precampaña para las elecciones autonómicas en Castilla y Léon, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ha concedido una entrevista publicada por varios medios regionales en la que sostiene que a la Iglesia le asiste el derecho a intervenir en el debate público con valoraciones de carácter ético-moral que nacen de su propia tradición y doctrina, lo que contribuye a “profundizar en el diálogo social y a encontrar puntos de vista en común”, en un momento en el que “la polarización extrema alimenta los discursos populistas de uno y otro lado”. Mientras esos discursos potencian una lógica excluyente, la perspectiva cristiana, dice Luis Argüello, siempre es integradora.

El Presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado que la Iglesia trabaja en favor de la dignidad de la persona y del bien común, y desde ese criterio ha dado la bienvenida a la regularización extraordinaria de inmigrantes, aunque se haya producido en un contexto contaminado por el clima electoral. Todo Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios, y debe luchar contra las mafias que trafican con el hambre y la necesidad de la gente, pero eso no exime de la obligación de ofrecer una respuesta a quienes están ya entre nosotros, trabajando y sin derechos. Monseñor Argüello ha insistido en el drama demográfico de nuestra sociedad y señala que la Iglesia ha denunciado que se produzcan 104 mil abortos al año, prácticamente el número de nuestro déficit demográfico. Y ante las próximas elecciones ha pedido erradicar los insultos, buscar los puntos de encuentro entre los diferentes partidos y, desde ahí, abordar las diferencias, siempre con la disposición a alcanzar acuerdos a largo plazo.