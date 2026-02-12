Pedro Sánchez y la estrategia de la confusión

Una característica acusada de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es su alergia para asumir cualquier tipo de responsabilidad política. En esta legislatura, el Congreso de los Diputados se ha transformado en una especie de plató televisivo en el que los líderes políticos escenifican sus posiciones con monólogos cargados de argumentos destinados a deslegitimar al adversario que a una deliberación seria.

En su comparecencia sobre el trágico accidente de Adamuz que costó la vida a 46 personas, se alejó del rigor y altura de Estado que se supone a un jefe de Gobierno para entregarse a un ejercicio de propaganda, manipulación de la realidad y escapismo. Manejó datos sacados de contexto, se mostró obsesionado con los bulos y los que llama “pseudomedios”, señalando incluso a periodistas y a cabeceras de prensa que se han atrevido a criticar su gestión. Culpar ahora a los gobiernos precedentes del PP del deficiente estado de las infraestructuras ferroviarias es un ejercicio de cinismo, y achacar la causa última del accidente al cambio climático, una falacia.

El discurso autocomplaciente de Sánchez no se corresponde con la España real, la del desgaste de las infraestructuras, la de la escasez de inversiones en sectores estratégicos, la de los nombramientos de responsables sin la cualificación necesaria, la de la corrupción y el colapso de los servicios públicos. Todos esos fenómenos generan una desafección hacia la política que es caldo de cultivo para los experimentos populistas.