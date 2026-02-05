Un paso necesario para la paz, pero insuficiente

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi, mediadas por Estados Unidos, han logrado un primer acuerdo: 314 prisioneros de guerra, 157 de cada bando, serán canjeados. Se trata de un tipo de intercambio que no se había producido en los últimos cinco meses. Este pacto no es un principio de acuerdo de paz, pero sí sirve para alimentar cierto optimismo de cara a una eventual resolución de la guerra que Rusia inició con la invasión de Ucrania.

Marco Rubio reivindica la discreción y la prudencia. Según el secretario de Estado, actualmente hay menos elementos irreconciliables entre las partes, aunque algunos de ellos siguen siendo especialmente críticos. Rusia aspira a limitar el tamaño del ejército ucraniano y a obtener garantías de que Ucrania no ingresará en la OTAN. Por su parte, Zelenski busca que cualquier acuerdo de paz sea respetado y que su país no quede expuesto a futuras agresiones rusas. Como era de esperar, uno de los principales puntos de discordia es la soberanía del Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia.

Cada vez parece más difícil que Ucrania pueda conservar íntegramente su territorio. Pero también es incuestionable que ceder parte de él supondría validar la invasión rusa. Las noticias que llegan desde Abu Dabi no son especialmente optimistas, aunque por primera vez en mucho tiempo parece que un acuerdo, al menos parcial, es posible. En cualquier caso, no debe olvidarse que las condiciones de paz han de ser justas para el pueblo ucraniano.