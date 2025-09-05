El Papa urge al presidente de Israel a un alto el fuego en Gaza

El Papa León recibió ayer en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, un gesto de calado desde el punto de vista hebreo, en la víspera de los 700 días de cautiverio de los rehenes secuestrados por Hamás. Según la versión de la delegación presidencial, el Santo Padre mostró también empatía respecto al avance del antisemitismo en el mundo y reafirmó, con Herzog, la importancia de las relaciones de la Santa Sede con el Estado de Israel y el pueblo judío. Este era el relato difundido por la mayor parte de la prensa israelí, en la que, sin embargo, resultaba más difícil encontrar asuntos críticos que el Vaticano ha mostrado en su comunicado: reclamo de un alto el fuego inmediato, entrada de la ayuda humanitaria en Gaza y respeto a las aspiraciones de ambos pueblos mediante la solución de los dos Estados.

En ese sentido, se transmitió preocupación por recientes decisiones israelíes que desmiembran Cisjordania y dificultan una solución aceptable con respecto al estatus de Jerusalén. Son demandas, por otra parte, de sobra conocidas. Además de la Santa Sede, episcopados de todo el mundo han lanzado numerosas iniciativas de ayuda a Gaza, sin dejar de condenar las violaciones del derecho humanitario por parte del ejército hebreo. Igual que ha hecho en múltiples pronunciamientos el Papa León XIV, desde un dolor que se hace más profundo si cabe para quien se considera sin ambages un amigo leal de Israel.