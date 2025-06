El Papa del “nunca más la guerra”

“Nunca más la guerra”. El grito de Pablo VI ante la ONU se ha convertido en uno de los mensajes más reiterados por León XIV en sus primeras semanas de pontificado.

La postura de la Santa Sede es transparente: “Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra, y suplicamos al Señor que conceda valentía y perseverancia a cuantos están comprometidos en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz”, sintetizó el Papa el pasado domingo desde la Plaza de San Pedro.

Partiendo de este posicionamiento con las víctimas y a favor de la paz, León XIV no ha dejado de recordar la tragedia en Gaza, apelando en los últimos días al “llanto de madres y padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos” y a las poblaciones obligadas “continuamente a desplazarse en busca de un poco de alimento y un refugio más seguro por los bombardeos".

Son situaciones que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, califica de “inaceptables”, puesto que atentan contra las normas básicas del derecho internacional, sin que ello implique justificación alguna de que se mantenga el secuestro de rehenes israelíes.

Junto a Gaza, Ucrania ha estado muy presente en los mensajes del Papa. EE. UU. llegó a sugerir un papel mediador de la Santa Sede. La disponibilidad está ahí, pero ahora no es esto lo que está encima de la mesa, ha aclarado el cardenal Parolin. Lo que sí está y debe estar es el sufrimiento del pueblo ucraniano y la urgencia de detener la agresión. El mundo no puede acostumbrarse a convivir con esta injusticia y por eso el Papa no se cansa una y otra vez de recordarl