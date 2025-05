La operación maquillaje del fiscal general

Madrid - Publicado el 13 may 2025, 19:39

La Asociación de Fiscales, mayoritaria dentro de la carrera fiscal, ha mostrado su preocupación por la reforma aprobada hoy por el Consejo de ministros, ya que la considera una operación de maquillaje cara al exterior, que en realidad lo que estaría otorgando todavía más poder al fiscal general del Estado sin los contrapesos que serían deseables.

No es la primera vez que los fiscales ponen el grito en el cielo acerca de las actuaciones de Álvaro García Ortiz, que lleva tiempo funcionando como si estuviera al servicio del Gobierno, con la anomalía democrática que eso supone. Cristina Dexeus, presidenta de la citada Asociación de Fiscales, ha denunciado que parece una reforma que trata de reforzar al Fiscal, en lugar de reforzar la independencia de la Fiscalía y responder a las reiteradas recomendaciones que han venido haciendo la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Lo más grave, como denuncian los fiscales, es que esta reforma no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución, ante el poder absoluto del fiscal general del Estado. Por desgracia, no sorprende esta forma de actuar. Mientras se vende cara a la galería que se trabaja con total transparencia, se van difuminando los controles, dentro de una deriva autocrática del sanchismo de la que no parece librarse ninguna de las instituciones básicas del Estado de Derecho.