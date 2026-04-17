Las opciones internacionales de Sánchez

El presidente Sánchez ha reunido en Barcelona a los presidentes de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, entre otros líderes políticos. La política interna española no goza de buena salud y el presidente del Gobierno está buscando un liderazgo internacional que neutralice los problemas que el Ejecutivo español enfrenta. Pedro Sánchez necesita ser legitimado en el escenario internacional y ha buscado a líderes alineados ideológicamente en posiciones a veces alejadas de la tradición política liberal democrática. El marco europeo, con todos sus defectos y limitaciones, es un marco político, jurídico y económico estable con unas normas y procedimientos claros.

Sánchez es un aventurero que parece soñar con convertirse en la alternativa a Donald Trump. Le gusta más la confrontación que la cooperación. Desde esa lógica está fomentando el enfrentamiento y los bloques. Es lo mismo que ha hecho y sigue haciendo en la política interna española. Para esto se reúne Sánchez con 12 líderes en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia. Nadie duda de que los temas a tratar no solo son interesantes en sí mismos, sino que son de extrema relevancia en un clima internacional de crisis del modelo liberal democrático. La cuestión es, y no es irrelevante, el marco desde el que el presidente se posiciona y los líderes con los que decide abordar todas estas cuestiones. España pertenece a la Unión Europea y no a los no alineados.