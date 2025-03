La necesidad de un diálogo sincero para la paz

La Sala de Prensa de la Santa Sede ha emitido hoy un Comunicado en el que se hace eco de la llamada telefónica que mantuvieron el pasado viernes el presidente ucraniano Volodomir Zelensky y el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. El Vaticano espera que las partes implicadas puedan entablar “un diálogo sincero, no sujeto a condiciones previas de ningún tipo y encaminado a alcanzar una paz justa y duradera”. Al mismo tiempo, la Santa Sede anima a hacer todo lo posible por la liberación de los prisioneros.

Francisco ha sido una de las pocas voces autorizadas que se ha mantenido firme durante todo el desarrollo de esta guerra cruel, desde que comenzó la invasión rusa de la “martirizada Ucrania”, como la ha calificado el Papa en numerosas ocasiones.

Ahora, mientras se negocia un acuerdo de alto el fuego de 30 días, es el momento de aunar esfuerzos y de actuar con altura de miras. Hace tan solo unas semanas, ya desde el Hospital Gemelli, Francisco señaló, en un mensaje a los participantes de la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, que debíamos tomarnos muy en serio crisis como la provocada por la invasión de Ucrania, en un contexto mundial donde muchas crisis se entrecruzan, crisis que no podemos pensar que nos son ajenas porque nos queden lejos. El Papa ha abogado por un multilateralismo que no dependa de las cambiantes circunstancias políticas ni de los intereses de unos pocos, y que apunte más allá del corto plazo, porque necesitamos una paz que se base sobre el derecho y la justicia. No es una cuestión de algunos, sino una tarea urgente que concierte a toda la humanidad.