Mozambique, un nuevo escenario de terror para los cristianos

Como en tantos otros sitios que, por desgracia, quedan fuera del foco de la opinión pública internacional, Mozambique se está convirtiendo en un escenario de terror para muchos cristianos que son perseguidos hasta la muerte.

En las últimas semanas, y en las aldeas del norte del país, decenas de civiles han sido decapitados, varias iglesias han sido reducidas a cenizas y miles de personas han sido forzadas a huir de su tierra, en lo que los expertos no dudan en calificar como un "genocidio silencioso".

Los ataques llevan el sello del Estado Islámico, en lo que parece una nueva campaña de terror organizado, que pretende ser al mismo tiempo toda una declaración de intenciones y de fuerza. Uno de los ataques más sangrientos tuvo lugar el pasado 22 de julio en Natocua, en el distrito de Ancuabe, donde combatientes del mencionado Estado Islámico, secuestraron y decapitaron a seis cristianos. Pero los hechos no son aislados porque en los últimos días los hechos se están repitiendo en Cabo Delgado, bastión histórico de los cristianos en el país.

Tenemos una responsabilidad grave y urgente con los hermanos perseguidos. La primera es la de rezar por ellos y, junto a ellos, la de darles la voz que otro les niegan para que el escándalo ponga ante el espejo a la comunidad internacional y provoque la reacción efectiva que tanto se necesita.